Svetten kan komme selv om du ligger og sover. Det er ganske vanlig. Nattesvette kan være plagsomt, men som oftest er det helt harmløst og krever bare at du bytter ut vinterdyna med en sommerdyne. Pysjen din er kanskje også for varm, eller madrassen er for gammel til at den transporterer bort varmen. Men hvis du gjentatte ganger blir våt av svette selv om du har sørget for et kjølig sovemiljø, kan det være et tegn på at noe ikke er som det skal være.