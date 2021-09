Ja, det kan du. Akkurat som ved covid-19 er det ikke sikkert at du får alle de symptomene som ofte følger med de tre sykdommene. Det er likevel sjelden at lungebetennelse ikke blir fulgt av feber, med mindre du er godt oppe i årene. Med alderen blir nemlig immunforsvaret dårligere til å bekjempe virus og bakterier, og det kan blant annet vise seg ved at du ikke får feber. Immunforsvaret er ganske enkelt for svakt. Så når du ligger der med feber og føler deg kjempeslapp, kan du tross alt glede deg over at du har et immunforsvar som virker.