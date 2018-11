Tre dager med få kalorier styrker immunforsvaret

Hva vil det si å semi-faste?

Tre dager der du bare skal spise to små måltider à 250 kalorier.

Fordeler ved å faste:

Metoden er mentalt overkommelig fordi fasteperiodene er korte.

Du kan spise sammen med familien og/eller kollegene dine.

Måltidene tilfører kroppen sunne stoffer.

Ulemper ved å faste:

Du får ikke like god effekt som ved ren faste.

Tiden mellom måltidene kan føles litt lang.

Slik semifaster du i tre dager

Dag 1

Morgen

Start dagen med et måltid. Det skal bestå av 250 kalorier og være relativt fattig på karbohydrater. Sørg for bra med proteiner fra eksempelvis skyr eller egg. Et godt frokosttips er: 2 egg, 150 g grønn­saker + 1/2 skive rugbrød. Lag for eksempel en liten omelett med noen store tomatskiver, og spis en halv skive ristet rugbrød til.

Lunsj

Gå en tur i stedet for å gå til lunsj sammen med kollegene. Imens kan du glede deg over at du får både mosjon og frisk luft, og døyver suget etter mat.

Ettermiddag

Drikk et glass vann hver tredje time. Mange drikker bare til mål­tidene, og nå som de fleste måltider har falt bort, er det nødvendig å etablere en ny rutine for væskeinntaket.

Kveld

Spis middag. Hjemme styrer du jo menyen selv, og så er det hyggelig å spise sammen med familien. Men du kan også velge frokost og lunsj eller lunsj og middag. Et godt middagstips på 250 kalorier er en grillet kyllingfilet med salat av 150 g rødkål, ½ appelsin og 10 mandler.

Sen kveld

Drikk en kopp te uten koffein, og kjenn at roen senker seg i kroppen.

Dag 2

Morgen

Spis 1,5 dl skyr (naturell) med 100 g frukt i terninger og 1 ss grov mysli. Proteinene i skyren metter godt, mens resten av ingrediensene byr på styrkende plantestoffer som styrker immunforsvaret.

Lunsj

Er det vanskelig å holde fortet, så kos deg med en kopp te. Har du lyst på noe søtt, kan både lakris­- og rooiboste med vanilje dempe suget.

Ettermiddag

Hvis du orker, så gjennomfør en treningsøkt. Den bør ikke være for intensiv, for kroppen går fort tom når du kutter ned på måltidene. Styrketrening, rask gange eller rolig jogging vil som regel fungere fint, og med litt flaks vil treningen fjerne den verste sulten.

Kveld

Har du trent, så spis rett etterpå, for da er du sikkert sulten. Kutt litt ned på fettet for å gi plass til protein og karbohydrat. Et godt og raskt måltid er ½ avokado med 125 g reker med 1 skive rugbrød til.

Sen kveld

Legg deg en time tidligere enn vanlig. Nå, et par dager inne i halvfasten, begynner kroppen garantert å bli siten.