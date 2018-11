Dag 2

Morgen

Start dagen med en liten spasertur. Det får fart på kroppen, og du tenker ikke så mye på den frokosten du ikke skal spise.

Formiddag

Kroppen bør allerede ha vent seg litt til fasten, så hvis du er i humør til det kan du drikke en kopp (svart) kaffe og kjenne hvordan kroppen reagerer. Husk å være generelt flink til å drikke i dag også.

Lunsj

Gjør noe hyggelig mens kollegene går til lunsj. Stell neglene eller kjøp en ny topp, en bok eller en konsertbillett på nettet.

Ettermiddag

Yoga gir ro i kroppen. Så hvis du kan, vil en yogatima være et fint ritual der du vender blikket innover og finner roen i deg selv.

Kveld

Et stort glass vann kan fylle magesekken og dermed fjerne noe av den sulten som er knyttet til en tom magesekk. Derfor kan det hjelpe å drikke en halv liter vann hvis det føles som om du har et hull i magen.

Sen kveld

Søtsuget kan være helt uutholdelig. Hvis det føles slik, så drikk en kopp lakriste, ettersom søtsmaken tilfredsstiller smaksløkene. Når du legger deg, kan du glede deg over at god nattesøvn er helt supert for immunforsvaret.

Trives du med å faste en gang i blant, og vil du gjerne gå ned i vekt? Prøv 5:2-dietten der du faster to dager i uka og spiser helt vanlig de andre dagene.

Dag 3

Morgen

Siste fastedag! Bli liggende i sengen i et par minutter, og tenk på motivene for å faste. Med nytt fokus og viljestyrke blir det en smal sak å komme seg gjennom det siste døgnet.

Formiddag

Du fortjener en belønning! Hva med å bestille en times massasje eller ta med en venninne på spa etter arbeidstid?

Lunsj

Maten tar gjerne stor plass i bevisstheten. I stedet for å fortrenge disse tankene kan du begynne å jobbe med matplanen for de neste dagene.

Ettermiddag

Drikk en kopp te i en rolig stund. Det gir en firedobbel bonus ettersom du får både væske, styrkende antioksidanter, en god smaksopplevelse og et pusterom. Selv om du ikke spiser, er det viktig å ta de pausene som måltidene normalt medfører.

Kveld

Kjøp det du trenger til en god og sunn frokost i morgen, slik at du rent ernæringsmessig får en god start.

Sen kveld

Legg deg tidlig. Når du ligger i sengen, kan du glede deg over at fasten omsider er over, at du har gitt immunforsvaret et realt løft og at du kan spise frokost i morgen.