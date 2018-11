Tre dager med sunne råvarer styrker immunforsvaret

Hva vil det si å spise sunt?

Tre dager med mange råvarer som styrker immunforsvaret.

Fordeler ved å spise sunt:

Du får lov til å spise mange gode måltider.

Du slipper sult og dype energifall i løpet av dagen.

Kroppen responderer omgående, og du føler deg bra.

Ulemper ved å spise sunt:

Visse fravalg og vanebrudd kan være litt vanskelige.

Familie og venner kan være mot den nye matplanen.

For mange vil de sunne råvarene være dyrere enn det de pleier å spise.

Slik spiser du sunt i tre dager

Dag 1

Morgen

Legg inn blå bær som solbær, bjørnebær, blåbær og boysenbær i frokosten. De bugner av antocyaniner, som beskytter mot mange av skadene fra for eksempel røyk, eksos og forurensning som belaster kroppen. Nyt for eksempel 3–4 dl syrnet yoghurt med 50–75 g blå bær og 1 liten håndfull mandler.

Lunsj

Har du med matpakke, er det ikke mye som slår 1 skive fullkornrugbrød med makrell i tomat, en stripe majones med knaskegrønt som for eksempel blomkål­buketter, paprika og tomat. Fisken gir deg omega-3-fettsyrer og D-vitamin, som begge er toppen for immunforsvaret.

Ettermiddag

Spis 1 avokado og 1 skive grovt knekkebrød. Mellommåltidet stabiliserer blodsukkeret og gir kroppen stoffer som spisser immunforsvaret.

Kveld

Kål er fantastisk. Foruten en rekke beskyttende plantestoffer, har kålen bitterstoffer som muligens er litt giftige. Denne lette forgiftningen skal sette fart på immunforsvaret så det kommer opp i turtall og gjør deg sterkere. Spis gjerne en kraftig salat med 150–200 g kål til kylling, fisk eller skalldyr.

Dag 2

Morgen

Egg er kilde til en rekke styrkende stoffer. Lag for eksempel en omelett av 2 egg med et par tomatskiver på, og spis 1 skive rugbrød med peanøttsmør og solbærsyltetøy til.

Lunsj

Fyll halvparten av tallerkenen med kål i alle varianter. Erter og paprika er også godt, men dropp isbergsalat og agurk.

Ettermiddag

Nyt en powersmoothie av bær, banan, jus, mandel-smør og eventuelt acaipulver. Den styrker immunforsvaret og gir krefter til trenng etter arbeidstid, gjerne en hard intervalløkt. Selv om den gjør at immunforsvaret stuper der og da, kommer kroppen styrket ut av det etterpå.

Kveld

Fermentert kål som sauerkraut er gull verdt for immunforsvaret. I tillegg til kålens sterke plantestoffer får du probiotiske bakterier som slår seg ned i tarmen. Flere eksperter anslår at en sterk tarmflora står for 70–80 prosent av styrken til immunforsvaret. Spis gjerne fet fisk, for eksempel laks, til kålen.

Sen kveld

Unn deg 1 kopp koffeinfri kaffe og et par biter mørk sjokolade.