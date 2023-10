Hvordan kan eggløsningstest øke sjansen for å bli gravid?

Den beste muligheten du har til å unnfange til riktig tidspunkt, er å bruke en eggløsningstest. Hvis du ønsker å maksimere sannsynligheten for å bli gravid, er det flere ting du kan gjøre. Om du velger å starte med eggløsningstester, får du hjelp til å bli gravid og ta kontroll over fertiliteten din.

Hva er en eggløsningstest?

En eggløsningstest er som en graviditetstest, som i stedet for å påvise graviditet, vil påvise når du har eggløsning. Du har aller størst mulighet for å bli gravid når du har eggløsning. En eggløsningstest slår ut på hormon-nivåene dine av luteiniserende hormon (LH).

Om du planlegger å bli gravid er det derfor viktig å vite når du har eggløsning. Når et egg har blitt frigjort fra eggstokken, er det bare levedyktig i 24 timer. Og den beste sjansen du har for å bli gravid innebærer at du har ubeskyttet samleie fra fem dager før til en dag etter eggløsning. Når du ser på eggløsningstesten at den slår ut sterkt positiv, vil det si at du allerede er i det fruktbare vinduet ditt.

Slik kan du øke sjansene dine for å bli gravid

Når babyfeberen først slår inn, kan det være vanskelig å vente. Du er kanskje i full gang med å informere venninnegjengen om at du og kjæresten prøver å bli gravide. Og da kan det også være greit å kjenne til andre ting enn eggløsningstest som kan hjelpe dere med å bli gravide. Nedenfor finner du noen tips til hvordan du kan øke sjansen for å bli gravid.

Posisjon ved samleie har ingenting å si

Selv om det er mange råd og myter der ute, skal du vite at posisjonen i sengen har ingenting for oddsen til å unnfange. Det er egentlig ingen vitenskapelige bevis som sier at misjonærstillingen er best for å unnfange. Enkelte stillinger, som å sitte eller stå under samleie, kan imidlertid hindre sædceller fra å bevege seg oppstrøms. Men det viktigste er at det skal være et fint øyeblikk mellom deg og partneren din.

Bli i sengen rett etter samleie

Du har garantert blitt anbefalt å forbli i sengen med pute under rumpa etter å ha hatt samleie. Dette er en myte med moderasjoner. Du trenger ikke ha føttene i været eller pute under rumpa. Men om du venter i 10 til 15 minutter med å reise deg fra sengen, vil sædcellene som kommer inn i livmorhalsen - være i livmorhalsen.

Stress ned så godt du kan

Prøv å ikke bli stresset av å stifte familie. Du kan himle med øynene hvis noen sier «Bare slapp av og det vil skje», men stress kan faktisk forstyrre eggløsningen. Så jo mer avslappet du er, jo bedre!

Sunnhet og fertilitet henger sammen

Å trene er en sunn vane, spesielt hvis det hjelper deg med å holde deg på den ideelle vekten din. Akkurat som alt annet kan du imidlertid få for mye av det gode. For mye trening kan derimot føre til at du ikke får eggløsning. Dette vil da gå på bekostning av fertiliteten din.

Den beste måten å øke sjansene dine for å bli gravid på samtidig som du får de helsemessige fordelene ved regelmessig trening er å trene moderat. For eksempel kan dette være rask gange, to og en halv time hver uke. Eller det kan være en gåtur minst 30 minutter, fem dager i uken.