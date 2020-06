Sammenhengen mellom vekt og kreft er overraskende for mange. En dansk undersøkelse viser for eksempel at bare 22 prosent av danskene vet at overvekt kan føre til kreft.

Til sammenlikning er 86 prosent klar over at overvekt øker risikoen for type-2-diabetes, og 81 vet at overvekt øker risikoen for hjerte- og karsykdommer.





Derfor øker overvekt risikoen for kreft

Forskerne har ikke én forklaring på hvorfor overvekt øker kreftrisikoen, Ifølge det amerikanske National Cancer Institute er det en rekke faktorer i kroppen som spiller inn, blant annet disse tre: