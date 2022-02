Kuldetreningen kan foregå på flere måter, men for å gjøre det enkelt, kan du ta de kalde avrivningene hjemme i dusjen og eventuelt supplere med vinterbading eller isbad når du har muligheten.

• Start for eksempel med den vanlige varme morgendusjen, og avslutt med kaldt vann. Ta det forsiktig i starten, for eksempel 30 sekunder. Bygg på langsomt til du kan stå to minutter under det kalde vannet – det er maksimum. Hopper du i havet, er en god tommelfingerregel at du er i vannet i ett minutt per grad vannet holder.

• Mens du er i vannet, så fokuser på å slappe av og puste rolig. Etter kort tid venner kroppen seg til det.