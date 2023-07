IQ-tester er bygd opp slik at gjennomsnittlig IQ i befolkningen er satt til 100 poeng. Det betyr at man først bestemmer seg for at den gjennomsnittlige IQ-en er 100 poeng, og så ser man på hvordan andre fordeler seg i forhold til det. Da viser det seg at 70 prosent har en IQ på mellom 85 og 115 poeng. Noen IQ-tester deler dessuten inn befolkningen i flere grupper slik: