Én vanlig feil gjør det vanskelig å endre vaner

Du ønsker å spise mer grønnsaker. Du vil også gjerne trene mer. På den annen side vil du gjerne se mindre av den fordømte telefonen. Har vi rett? Alt dette er gode intensjoner – problemet er bare at mange av oss ikke går fra intensjon til handling. Dette skyldes hovedsakelig én ting: Vi tenker for mye og gjør for lite. Les også: LØP 5 KM: Løpeprogram for nybegynnere

Det mener Henrik Dresbøll, atferdsdesigner, grunnlegger av selskapet WElearn og forfatter av flere bøker om atferdsendring, blant annet "Det første skridt". Vaner er din største personlige ressurs Ifølge Henrik Dresbøll må vi vite hva en vane er for noe for å kunne endre den. Generelt sett er en vane en automatisk respons på en gitt situasjon.

Og hverdagen vår er full av dem – vaner, altså. Det er stort sett en god ting, mener Henrik Dresbøll: "Vaner er ikke nødvendigvis noe man er bevisst på, og fordi man ikke tenker på dem, kan hjernen frigjøre energi slik at man kan fokusere på så mye annet. Så på den måten gjør de mye godt for oss."

Slik er en vane bygget opp Alle vaner inneholder fire elementer: en trigger, en trang, en handling og en belønning. Eksempel: Du ser på telefonen hver gang du kjeder deg. Trigger: Du kjeder deg.

Trang: Du føler trang til å se på telefonen din

Handling: Du åpner Instagram

Belønning: 22 likes på bildet ditt av nybakte boller

Faktisk er Henrik Dresbøll veldig opptatt av vaner. Han ser på dem som "vår største personlige ressurs ved siden av vår egen kropp" og utdyper: "Hvis du er i stand til å lære deg å bygge og bryte vaner, er du også i stand til å bygge fremtiden din. Vaner er faktisk en fantastisk prediksjonsmaskin for hvor livet ditt er på vei." Les også: Guide: Slik bygger du opp og bryter en vane Se på livet ditt i dag. Hvilke vaner har du på en vanlig dag? Forestill deg nå at du fortsetter med disse vanene hver dag de neste 10 årene. Er det et hyggelig bilde du ser for deg? Hvis svaret er nei, har du et godt utgangspunkt for å endre vanene dine.

“Senk listen for handling. Da blir starten så liten at den er overkommelig. Gjentakelse er viktigere enn intensitet.” — Henrik Dresbøll, atferdsdesigner

Handler om å handle Så hvordan lykkes man egentlig med å endre en vane? Det viktigste rådet fra atferdsdesigneren er å bare komme i gang. I mange av våre forsøk på å endre atferd tror vi at vi kan tenke oss til endring. "Selvfølgelig er det viktig å begynne med å tenke på vanene sine og ta et aktivt valg om å endre noe, men når det gjelder å trene opp vanen, handler det mer om å handle – bare gjøre det, forklarer Henrik Dresbøll. Artikkelen fortsetter etter boksen.

Dette spenner typisk bein for vaneendringer Du tenker i stedet for å handle

Når beslutningen er tatt, må du aktivere den nye vanen – du må komme i gang. Gode intensjoner gjør deg ikke sunnere.

Du legger listen for høyt .

Det er ikke bare greit å begynne i det små – det er faktisk den beste strategien. Gjentakelse trumfer intensitet, og derfor er det avgjørende at innsatsen er overkommelig.

Du glemmer å belønne deg selv

Det som ikke blir belønnet, blir ikke gjentatt. Så enkelt er det. Husk å feire seirene dine.

Omgivelsene dine støtter deg ikke

Det er ikke lett å kutte ned på sukkerinntaket hvis for eksempel kjæresten din fråtser i godteri ved siden av deg. Støtte er viktig for at du skal komme i mål.

Du går glipp av den underliggende årsaken

Vaner er reaksjoner på noe i livet ditt. Hvis du forsvinner inn i telefonen i timevis hver dag, kan det være fordi du kjeder deg. Da bør en del av strategien din være å finne en aktivitet som kan fylle det tomrommet – for eksempel å begynne med en lagidrett.

Fristelsene står i kø

Du kan ikke fjerne iskremkiosken eller bakeriet på veien du går, men du kan unngå å ha godteri i skapene hvis du sliter med å holde fingrene unna.