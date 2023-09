Er du tidsoptimist? Lær deg å ta hensyn til andre.

Hvis du er en tidsoptimist, er du sannsynligvis opptatt av å utnytte hver eneste time av døgnet. Derfor presser du mye inn i programmet, selv om det ofte ender med at du blir litt forsinket. Er du i det hele tatt klar over at det kan gå utover andre?

Mens andre får fnatt av å ha det travelt, trives du vanligvis utmerket med et høyt tempo. Du er typen som på vei til en avtale tror at du rekker å fylle bensin på (eller lade!) bilen og plukke opp en pakke i butikken. Tidsoptimister er ofte spontane og lystorienterte, så du er til en viss grad styrt av impulsive påfunn. Du ser ganske sikkert på deg selv som fleksibel og flink til å omstille deg. Du elsker kanskje å være kreativ og i flytsonen, og passer ypperlig til en jobb som har et element av uforutsigbarhet. Rutiner virker drepende på deg, så en jobb i kategorien «noe med mennesker», som for eksempel selger, skuespiller eller journalist, vil du sikkert trives utmerket i. Er du i tvil om du er tidsoptimist, kan du ta testen her.

Blir oppfattet som uberegnelig Hvis du er en utpreget tidsoptimist, er det en viss fare for at du overser dødvinklene dine og ikke innser hvordan ditt særdeles avslappede forhold til tid påvirker andre. Når en venninne må stå og vente i 20 minutter i skogkanten før du dukker opp til en gåtur. Eller når en arbeidsoppgave først lander på kollegaens bord én dag eller to etter fristen. – Grunnen til at folk blir så ekstremt sure, er at tidsoverskridelsen får konsekvenser, og disse konsekvensene kan være alt fra irriterende til fullstendig uakseptable for dem, sier psykolog Lise August.

Tidsoptimistens styrker og svakheter Styrker

Kreativ, fleksibel, spontan, jobber godt under press, er ja-menneske. Svakheter

Gjør andre (mindre viktige) ting, irriterer kolleger og familiemedlemmer, kan oppfattes som om de ikke bryr seg om andre.

I deres øyne blir du en person som de ikke kan stole på. Men én ting er at du kan hindre at andre kommer videre med en oppgave på jobben: På hjemmebane kan tillitsbruddet være enda verre, rent følelsesmessig. – Det gjør aller mest vondt når en partner eller barn tenker: «Jeg er ikke viktig nok til at du respekterer avtalen du har med meg», sier August. Når tidsoptimisten ikke kommer hjem før middagen er kald, er det helt avgjørende at man ikke går i forsvarsposisjon. – Du må anerkjenne den andres følelser. Vis at du har forståelse for at det har stor betydning når du bryter en avtale. Det roer den andres nervesystem, og dere kan gå sammen om å lage en avtale som fungerer for begge, råder eksperten.

En mester i å hoppe over Det er flere ulemper ved å gå ut fra at det er mer tid enn det egentlig er. Det har som nevnt en pris for en del fellesskap, men også for deg selv. Ettersom du har en svært lystbetont tilnærming til livet, kan du ha en tendens til å utsette mindre interessante oppgaver helt til fristen er faretruende nær. – Derfor ender det ofte med at tidsoptimister finner på mye for å utsette ting de ikke synes er spesielt gøy, og det kan de ha dårlig samvittighet for og være frustrert over, sier August. Og det selv om du trolig har bygd opp en evne til å jobbe best under press. Det kan gå an hvis du bor alene eller jobber for deg selv, men problemene sprer seg som ringer i vann når det går ut over familiemedlemmer eller kolleger. – Da er det ikke lenger et individuelt personlighetsproblem, men noe som påvirker hele flokken, sier psykologen.

Respekter andres grenser Tidsoptimistene kan grovt sagt deles i to grupper. Den første består av dem som overser problemet og tenker at alle andre må slappe av med tidstyranniet sitt. Kanskje de til og med anklager andre for at de selv kommer for sent. Den andre gruppa består av dem som tar det hele ganske tungt og spør seg selv hvorfor de aldri lærer. Begge reaksjonene er faktisk like uheldige, for de hjelper deg ikke videre. Ta heller tak i roten til problemet, og begynn med å erkjenne problemet. Du sløser jo ikke med tiden av vond vilje. Du har bare aldri lært deg å styre tidsbruken, så det må du øve deg mer på. Rådet er altså at du bør gå handlingens vei. – Du må rett og slett lage et tidsbudsjett for å få et mer realistisk forhold til tidsbruken din. Gå ut fra at ting tar dobbelt så lang tid som du tror. Du må også akseptere at du ikke kan få til så mye samtidig. I takt med at du får bedre kontroll over tiden, vil færre mennesker bli frustrert over deg, så det er lys i enden av tunnelen.