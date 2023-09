Er du tidspessimist? Lær deg å gi litt slipp – det går sikkert bra

Er du i tvil om du er tidsoptimist eller tidspessimist, kan du ta testen her

– Det kan være en god strategi hvis tidspessimistene nyter ventetiden. Det sparer dem for ting som går galt, sier August.

Konsekvensen er at du nå overvurderer hvor mye tid ting tar. Du ligger kanskje våken halve natta og er på tå hev i flere timer før du skal være på stasjonen, og spesielt flyplassen.

– Man antar at en stor del har vært utsatt for en uheldig opplevelse, som å miste et fly. Derfor har de gått fra å være tidsrealister til tidspessimister, sier psykolog Lise August.

Bremser de nærmeste

Utfordringene oppstår først når dine nærmeste må rette seg etter din tidsforståelse uten at de selv føler behov for det, for eksempel hvis de blir slept med til flyplassen en halv dag før flyet skal lette.

– Andre føler at de må ta unødvendig mye hensyn for at ikke tidspessimisten skal bli stresset, og spør: «Hvem er det egentlig som har noe å jobbe med?»

Det kan også føles som en hemsko for andre hvis du konsekvent dreper ideer med et: «Det rekker vi aldri.» Så bruk strategien din med måte.