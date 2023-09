Er du tidsrealist? Gratulerer, du har funnet balansen!

Når teamet ditt får en arbeidsoppgave, sier tidspessimisten: «Det rekker vi aldri!» Tidsoptimisten ser ingen problemer, mens du har et realistisk syn på hva som helt konkret må til for at dere skal komme i mål.

Med andre ord: Du ser både mulighetene og de utfordringene som kan oppstå. Hvis planen er i ferd med å ryke, oppdager du det i tide og får justert kursen.

Det er en gave som kommer deg selv til gode, og som også er til nytte for dem rundt deg. Ikke minst fordi man kan stole på deg, samtidig som du kan være nærværende.

Er du i tvil om du er tidsoptimist, tidsrealist eller tidspessimist, kan du ta testen her.