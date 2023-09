Guide: 3 enkle trinn til bedre vaner

Vaner handler i stor grad om identitet - om å bli noen. Begynn derfor ikke med å se på målet (for eksempel å løpe maraton), men fokuser i stedet på hvem du ønsker å være – for eksempel jeg ser på meg selv som en løper.

Herfra må du handle og aktivere den nye mikrovanen, for det er handlingene dine som gir deg din identitet over tid. Hvis du for eksempel løper en liten tur annenhver dag, er du en løper.

Du aktiverer den nye vanen din ved å følge de fire lovene nedenfor.