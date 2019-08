Nøkkelen til en sterk rygg ...

... er bevegelse, for det er det kroppen din og ryggen er skapt for. Du stimulerer ryggen helt ned på cellenivå når du er aktiv. Den beste formen for aktivitet er den du får gjort regelmessig, for ryggen har behov for å bli smurt fortløpende. Ryggen elsker både hverdagsbevegelse og ren trening, så alt fra gåturer til svømming eller gruppetimer er kjempefint for den.

Mange problemer kunne ha vært tatt tidligere ...

… hvis vi var flinkere til å lytte til ryggens signaler, for ryggproblemer kommer som regel snikende. Det starter ofte med små tegn, som at ryggen føles stiv. Stivheten blir kanskje til smerter, og smertene blir stadig mer intense til det gjør skikkelig vondt. Men blant annet fordi vi har det så travelt og er presset og stresset, overhører vi ofte de første tegnene fra ryggen.

IKKE hold deg i ro når du har vondt ...

... men gjør i stedet alt du kan for å holde deg aktiv og bevege deg i hverdagen. Mange av oss er så redde for å gjøre vondt verre at vi ofte stopper tvert med omtrent alle former for aktivitet idet ryggen begynner å verke eller slår seg litt vrang. Men like bra som det er for ryggen at du er aktiv, like usunt er det for den at du er inaktiv.

Ryggen er et vanedyr ...

… og liker ikke store forandringer. Derfor går det ofte galt hvis du plutselig belaster ryggen mye mer enn den er vant til. En klassiker er når vårsola plutselig titter fram etter en lang vinter. Da går mange hageeiere amok og holder på i hagen en hel helg, og etterpå sliter de med ryggsmerter i dagevis. En gartner som er vant til hagearbeid, har sjelden vondt i ryggen.