Hudlegen svarer: Er det nødvendig å bruke serum?

Serum fukter huden. Teknisk sett handler det altså om at en del aktive stoffer virker best når de blir pakket inn i et serum – noen ganger i mer konsentrert form.

En ingrediens som for eksempel gjør seg godt i serum, er hyaluronsyre. Dette er et stoff som finnes naturlig i huden, og som binder vann for på den måten å tilføre fukt og fylde.

Med alderen synker det naturlige nivået av hyaluronsyre, og derfor kan det være fint å tilføre litt ekstra utenfra hvis du er opptatt av å holde huden ung.