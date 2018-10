– Jeg fikk flere favoritter fra denne hudpleieserien!

Bekjemp tørr hud i høst

– Serien har alt av hva jeg trenger – og mer til! Nattkremen har en utrolig deilig konsistens og etterlater huden supermyk, forteller Wendy (38) fra PhysioLift-testpanelet.

– En utfordring for meg som sliter med tørr og til tider irritert hud, er at det har vært vanskelig å finne rimelige produkter som faktisk funker. Etter å ha brukt PhysioLift-produktene en liten stund var huden min mindre irritert og renere enn den har vært på lenge. De tørre flekkene jeg har vært plaget med forsvant helt, sier testdeltaker Victoria (25).

Dette er gode nyheter for de som gruer seg til høst- og vintermånedene. Mange opplever at huden blir vanskeligere å holde i sjakk når sommeren takker for seg. De hyppige temperaturforandringene vi utsettes for når vi går inn- og utomhus i mørketiden er med på forstyrre hudens balanse. En del sliter med tørr hud som følge av dette. Det er i det hele tatt vanskeligere å ivareta en strålende og glatt hud når sommerklimaet ikke hjelper til lenger.

Et godt tips er derfor å tilføre nok fuktighet til huden, rense den godt og unngå sterkt parfymerte produkter som tørker ut ytterligere. Av den grunn passer PhysioLift-serien som hånd i hanske for de som både vil forhindre aldringstegnene og beholde gløden og fuktigheten i huden de kommende månedene.

Takket være den eksklusive og patenterte kombinasjonen av aktive anti-age-virkestoffer i produktene, samt vannet som brukes fra Avène-kilden er dette den perfekte hudpleieserien året rundt.