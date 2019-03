“Slik endret jeg livsstilen på få uker”

Har jeg noen gang fortalt hvordan jeg gikk fra å være en som hatet å trene, til å trene nesten daglig? Jeg våknet ikke bare og tenkte at i dag skal jeg bli medlem på et treningssenter, og så kommer sikkert resten av seg selv … Pussig nok er det sjelden slik historier om livsstilsendringer begynner.

De starter ofte med en forpliktelse. En forpliktelse overfor en annen – i mitt tilfelle en personlig trener. En forpliktelse overfor en omgangskrets når du for eksempel skriver på Facebook at neste måned skal være alkoholfri. En forpliktelse i form av påmelding til et mosjonsløp eller kanskje en treningsreise. Og felles for alle: en forpliktelse overfor deg selv, for nå har du sagt høyt at du skal gjøre det, og da er det jo kjempeteit å gi seg.

Akkurat en slik forpliktelse tilbyr vi deg nå hvis du drømmer om å spise sunnere. Vi lanserer nemlig en ny nettcamp iFORM Ny start der vi trinn for trinn gir deg hjelpemidlene du trenger for å sette sammen et sunt, mettende og magevennlig kosthold som du kan fortsette med etterpå også. Dessuten får du en helt konkret og avgrenset periode på åtte uker der du forplikter deg til å gjøre en skikkelig innsats.

Min egen treningsglede ble vekt av et opplegg på bare fire uker der jeg bestemte meg for å gjøre alt treneren sa, fordi jeg drømte om å bli den typen som trener. Hvis du drømmer om å bli en som spiser sunt, er dette en unik mulighet til å få den oppfylt. Reisen starter her: