Tåler perfeksjonister mindre stress?

Det er et godt spørsmål som stressforskere stadig debatterer. På den ene siden viser en del forskning at det foreligger en sammenheng mellom stress og perfeksjonisme. Hvis du stiller høye krav til deg selv, og føler deg utilstrekkelig når du ikke lever opp til dem, har du merkbart høyere risiko for å bli stresset.

På den annen side er det et element av høna eller egget når det gjelder sammenhengen mellom perfeksjonisme og stress, for man vet ikke om perfeksjonismen går forut for stresset eller omvendt. Noen psykologer har pekt på at stress kan føre til en atferd som minner om perfeksjonisme, men som egentlig er utløst av stress.

For mange mennesker er selvforståelsen og selvtilliten nært knyttet til jobben, og når de plutselig ikke klarer å prestere like godt som før, er de villige til å gå veldig langt for å gjenopprette et inntrykk av å være flink og kompetent.

Spørsmålet «gjør jeg jobben min godt nok?» er for svært mange mennesker ensbetydende med «er jeg god nok?». Hvis du begynner å tvile på svaret på dette spørsmålet, kan det føre til at du engasjerer deg altfor mye i jobben, og det kan blant annet kan komme til uttrykk som perfeksjonisme og en kultur hvor det rett og slett ikke er rom for å gjøre feil. Det blir med andre ord en ond sirkel hvor det blir stadig vanskeligere å gjøre jobben skikkelig, samtidig som det blir stadig viktigere å få det til.