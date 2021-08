En gulrot inneholder under 36 kalorier per 100 gram, og det er veldig lite. Du kan med andre ord knaske i deg gulrøtter til du segner om uten å legge på deg. Kombinert med den knasende sprø konsistensen som gir tennene litt å jobbe med, og fiberen som gjør at den fyller godt i magen, gjør det gulroten til en perfekt slankegrønnsak. Legg gjerne gulrotbiter i en skål på kjøkkenbenken, slik at du kan døyve suget mellom måltidene. Helsemyndighetene anbefaler at du spiser minst 300 gram grønnsaker om dagen.