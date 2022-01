Meningene er delte, også blant fagfolk. Det gjør det heller ikke lettere at pillene inneholder forskjellige doseringer. Det er ikke farlig å ta en god multivitaminpille i normale doser. For noen vil den utgjøre en positiv forskjell, og for andre vil den ikke forandre på noe som helst.

Du kan ikke vite helt sikkert om du er en av dem som får noe ut av det. For enkelte grupper er imidlertid forskningen mer entydig, og peker på gunstige effekter av å ta multivitaminer. Det gjelder blant annet ved et mangelfullt kosthold. Det kan for eksempel være hvis du følger en diett, spiser svært ensidig eller veldig lite. Du kan også ha nytte av et multivitaminprodukt hvis du trener mye eller er gravid.

Multivitaminer er nemlig først og fremst bra for å forebygge mangler. Får du allerede for lite av et vitamin eller mineral, er dosene i et multivitamin ofte for lave til å rette opp underskuddet. Da kan det være nødvendig å ta et spesielt kosttilskudd i en periode, som ekstra D-vitamin, jern eller kalsium.

