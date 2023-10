Er lunkent vann bedre enn kaldt?

Dersom du foretrekker lunkent vann, er det bare å drikke i vei, for det er akkurat like hydrerende som kaldt vann. Men du bør ikke tappe tempert vann rett fra springen – det foreligger nemlig en viss risiko for at du kan bli syk av det. Risikoen skyldes at det kalde vannet kommer rett fra vannverket, mens varmt vann er innom varmtvannsbeholderen først, og der er det en – riktignok svært liten – økt risiko for at bakterier har slått seg ned.