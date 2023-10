Ninette fikk både bedre nattesøvn og en slankere midje

Har det vært vanskelig å spise så mye som 800 gram frukt og grønt hver dag?

Både og. Helt i starten var det litt stressende når jeg kom hjem fra jobb og skulle gå i gang med middagen, for det er tidkrevende å snitte og hakke så mye grønt. 800 gram er VELDIG mye mat, men det fine er at du ikke på noe tidspunkt føler sult. Og da jeg først var i gang, endte det faktisk med at jeg spiste mer enn de 800 grammene mange av dagene.

Hvordan påvirket dette kostholdet for øvrig?

Generelt er det blitt mindre kaffe, godteri, kaker og kjøtt i denne perioden. Og jeg har nesten ikke rørt ris, pasta og poteter, som jeg har erstattet med grønnsaker.

Har du merket noen bivirkninger?

Det første døgnet hadde jeg hodepine, og jeg har hatt magekramper i noen timer. I tillegg har jeg spist så mye knaske­grønt at jeg på et tidspunkt fikk blemmer i munnen ...

Hva har vært det vanskeligste?

Det var to vanskelige perioder: i starten og halvveis. Til å begynne med var det mange vaner som måtte forandres, og det var litt vanskelig å vite hva jeg skulle spise. Det går jo ikke med knaskegrønt hele tiden. Halvveis i opplegget fikk jeg plutselig hekseskudd. Det gjorde det ganske utfordrende å stå og lage mat, siden jeg hadde veldig vondt. Likevel klarte jeg stort sett å komme i mål med de 800 daglige grammene.

Hva har motivert deg underveis?

Jeg hadde egentlig bare et ønske om å spise sunnere. Men generelt må jeg bare si at når du kjenner og ser at du får mer energi og overskudd, bedre søvn og penere hud, og dessuten går ned noen kilo, er det verdt alt.

Hva har du lært underveis?

At maten påvirker nattesøvnen. Allerede den første uka begynte jeg å sove bedre. En natt sov jeg tungt sju timer i strekk, og det var helt fantastisk. Det er svært sjelden det skjer. Dess-

uten lærte jeg at det ble mer overkommelig hvis jeg forberedte mye av det grønne dagen før. Jeg lagde frokosten klar i skåler og fikset knaskegrønt til lunsj og mellommåltider.

Hvilke gode vaner tar du med deg videre

Jeg har elsket å spise så mye grønnsaker, så det kommer jeg helt klart til å fortsette med. Det har vært godt aldri å føle sult og slippe det stadige suget etter usunne ting. Jeg kommer nok ikke til å spise like mye grønt i helgene, men er fornøyd hvis jeg klarer å fortsette med det på hverdagene.