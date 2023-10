Kostholdsråd

Seks tips som gjør at fisken smaker (enda) bedre

VI spiser for lite fisk, og det er utrolig synd. Fisk er nemlig et mer miljøvennlig valg enn kjøtt, og byr dessuten på sunt omega-3-fett, D-vitamin og selen som det er vanskelig å få nok av fra andre matvarer. Ulempen er at fiskekjøttet er skrøpelig og lett blir tørt og trist. Her får du seks råd som gir det en sublim smak, samt fire nydelige oppskrifter som alle i familien vil elske.