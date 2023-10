«Det er så innmari vanskelig å koke ris», mente flere kolleger som ofte hadde endt opp med ris som enten hadde blitt for hard, for utkokt eller direkte svidd.

Her skal vi se nærmere på ris – det finnes mange typer ris, og den hvite er klart mest populær. Her slår vi likevel et slag for de fargede – den brune, røde og svarte, som er mye sunnere.

Lær mer om ris og få full kontroll over tilberedningen for å få et perfekt resultat.