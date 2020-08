Du vet sikkert at grønnsaker er sunt, at rugbrød er et bedre valg enn fine rundstykker og at alkohol og søtsaker skal nytes med måte. Men når en travel hverdag banker på, vinner ofte de enkle løsningene og de dårlige vanene over de sunne valgene.

Hvordan er det hos deg? Spiser du stort sett sunt, eller kunne det vært bedre?

Ta vår test, svar på 12 spørsmål og få en pekepinn. Er det rom for forbedring, viser vi deg rett vei med en rekke gode tips.