Vinn en kullsyremaskin fra SodaStream

Får du dekket det daglige væskebehovet? Hvis ikke, så kan nye Spirit One Touch kullsyremaskin fra SodaStream hjelpe deg! Med bare ett trykk på en knapp kan du på få sekunder trylle kjedelig springvann om til friskt og leskende boblevann.

Men er ikke kullsyrevann usunt? Nei, kullsyrevann inneholder ikke sukker, men består derimot av 99,9 prosent vann og 0,1 prosent kullsyre.

Men ødelegger ikke kullsyren tennene? Flere forsøk viser at kullsyre verken etser eller skader tennnene, derfor er kullsyrevann et godt alternativ til syreholdige drikker som cola, juice og saft. Og liker du kullsyrevann med smak, kan du fint drikke det. Smaken kommer nemlig fra smaksstoffer og ikke fruktsyre. Det følger naturlige, usøtede og kalorifrie Fruit Drops-smaker med Spirit One Touch kullsyremaskin. Du får hele seks Fruit Drops med smak av fersken, jordbær, bringebær, grapefrukt og sitron.

Men er det miljøvennlig å lage kullsyrevann selv? Ja, sammenlignet med å kjøpe kullsyrevann, er det mye mer miljøvennlig å lage det selv. Med en Spirit One Touch kullsyremaskin følger det nemlig med en gjenbruksvennlig 1 liters karbonflaske, som kan erstatte opptil 1000 plastflasker- og bokser, samt en kullsyresylinder som kan lage opptil 60 liter boblevann. Spirit One Touch kullsyremaskin er derfor det miljøvennlige alternativet til å kjøpe kullsyrevann og brus på i plastflasker eller bokser.

I samarbeid med SodaStream lodder vi ut en Spirit One Touch kullsyremaskin til en samlet verdi av 1653 kr. Alt du trenger å gjøre for å delta i konkurranse, er å svare på spørsmålet nedenfor.

