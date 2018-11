Bli sunnere med vann som smaker

Det finnes ikke noe bedre enn et glass iskaldt vann. Men noen ganger kan det bli litt kjedelig i lengden hvis du skal rekke å få i deg de anbefalte 1,5-2 liter væske om dagen.



Med infused water tilføyer du vannet friske bær, frukter, grønnsaker eller urter som hver for seg inneholder mange gode vitaminer, som kan gjøre godt for velværet ditt. Og lager du det i en smart drikkeflaske, som Rosendahls nye Grand Cru To Go, kan du enkelt ta det med på turen eller på trening.



Her får du 5 varianter av det populære vannet som på hver sin måte booster helsen din.