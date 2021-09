Au for ….! Det er vanskelig ikke å banne når man stikker seg på tornene - men alt er tilgitt når du putter de søte, sorte bærene inn i munnen.

Det er høysesong for bjørnebær, så det er nå du bør ta turen ut i kratt, skog og grøftekanter. Ta gjerne på deg regntøy fra topp til tå, så merker du ikke tornene eller ødelgger klærne. Eller velg den enkle og smertefrie løsningen: kjøp bjørnebær i butikken.

Hjemme på kjøkkenet er det bre fantasien som setter grenser for hva du kan bruke bjørnebærene til. De er for eksempel supergode i salater. Bare sjekk ukas to oppskrifter med bjørnebær i kombinasjon med spisskål, reker og dill eller bjørnebær i en duett med spinat. Sistnevne passer godt til for eksempel kylling.

Bjørnebær kan også serveres varme, for eksempel i relish, som vi serverer til ovnbakt laks og en melon-feta-salat. Ukas beste rett får du fredag, der bjørnebærene får selskap av en herlig, grønn erteburger med rødbetspirer og søtpotet-frites. Prøv den.

Har du plukket eller kjøpt inn mer bjørnebær enn du klarer å bruke, så frys dem ned og bruk dem i smoothier. Eller i den herlige bjørnebær-softisen med banan, som er ukas helgeoppskrift. Vel bekomme!

PS! Får du ikke tak i bjørnebær, kan du bruke blåbær i stedet.