De er superflotte – både i vindueskarmen og på maten, de dufter herlig, inneholder sunne stoffer og gir masse smak.

Bruker du vanvligvis bare krydderurter som pynt, burde du være mer rundhåndet med de små grønne godsakene, for de kan mye mer enn å se bra ut. Krydderurter kan tilføre rettene en ren eksplosjon av smak, farge og duft, og mens du nyter maten, kan du også glede deg over at du får en rekke sunne bonuseffekter.

Når du bruker masse krydderurter, trenger du nemlig ikke salte maten så mye, noe hjertet, kretsløpet og bldotrykket setter stor pris på. Dessuten inneholder mange krydderurter godt med antioksidanter samt eteriske olier, som kan virke bakteriehemmende.

I ukas matplan får du godt med grønne krydderurter alle fem dager. Du kan for eksempel glede deg til kyllinglår med quinoa-tabouleh – en rett som bugner av mynte, basilikum og koriander. Eller hva med ferske vårruller fylt med reker, grønt og brønnkarse? Fredag er det pizza på menyen - en grønn versjon, der du får flere håndfuller basilikum både i den hjemmelagde pestoen og som topping.

I helgen kan du glede både små og store med en leskende tropisk pasjonsfruktdrikk med masse mynte og lime. Den er klar på bare 15 minutter og perfekt både som saft og i drinker.

Vel bekomme.