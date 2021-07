Uansett om du har vært en tur sydover i ferien eller ikke, trenger du ikke unnvære den herlige Middelhavsmaten, som ekspertene gang på gang kårer til verdens sunneste kjøkken..

Vi innrømmer det! Når du er på ferie, smaker maten alltid bare litt bedre, men selv om du befinner deg på de hjemlige breddegrader, kan du fint servere herlige retter, inspirert av det sunne Middelhavskjøkkenet.

Masse grønnsaker, fisk, skalldyr, olivenolje, belgfrukter, hvitløk og nøtter er hjørnestenene i det søreuropeiske kostholdet, og det er råvarer som ikke minst hjertet, kretsløpet og blodtrykket er begeistret for.

Vi har derfor stappet ukas matplan med søreuropeiske godsaker, og helt en dæsj olivenolje ut over alle. Du får blant annet en spansk tortilla med paprika og oliven samt en nydelig paella fylt med skalldyr, hvitløk og grønnsaker.

Uka byr også på en kalorifattig rett med stekt kylling og masse grillet grønt til. Her kan du vurdere å servere en liten forrett først, for eksempel vår helgeoppskrift på god artiskokkhummus blendet med hvite bønner, olivenolje og hvitløk. Servér et godt, grovt brød til.

Vel bekomme!