Med en blender i huset har du en genial kjøkkenhjelperr som lynrast fletter masse frukt og grønt inn i alle rettene du lager. Det er skikkelig smart - særlig på travle hverdager når du ikke orker å hakke og snitte massevis av grønt.

Blenderen gjør jobben på få sekunder, og den kan faktisk findele alt det grønne så mye at verken du eller familien ser eller smaker det. Det kan være en fordel hvis ikke alle er like begeistret når det for eksempel er brokkoli på menyen.

Denne uka skal blenderen til pers hver eneste dag. Mandag skal den trylle fram pesto til en herlig salat med kylling, tirsdag er det en grønn thaisuppe med ovnsbakt fisk på toppen, onsdag blender vi blomkålris til en runde med chicken tikka masala, torsdag lar vi blenderen stå for falafler til flotte wraps, og fredag fikser den på et blunk en flott en guacamole til en burger med brød av portobello.

Andpusten? Det stopper ikke her, for blenderen er også god til søtere saker. Den tryller raskt fram nydelige smoothies, milkshakes, mousser og kaker. Bare prøv vår enkle og gode sjokoladekake, der vi bruker blenderen både i deigej og i toppingen.

Vel bekomme!