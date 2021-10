Årets mest uhyggelige uke er over oss. Overalt i butikkene og foran husdørene støter du på lysende gresskar med skremmende ansikter, og denne uka har de oransje kjempene også invadert matplanen.

Det siste skal du ikke ligge søvnløs over, for gresskar er faktisk ganske bra for deg. De er nemlig fulle av A-vitamin og metter ganske godt, selv om de bare inneholder 18 kcal pr 100 gram. Det er imidlertid ikke så mye smak i dem, så så kjør på med krydder, for eksempel timian, hvitløk, chili, salvie og rosmarin.

Vi serverer gresskar fire ganger i løpet av uka. Mandag er det ovnsbakt gresskar i en herlig, vegetarisk buddha bowl, deretter fintrevet og blandet til en farse i kyllingboller og torsdag får du gresskar i form av en spicy suppe.

I helga har vi latt oss inspirere av amerikanerne, som ofte bruker gresskar når de skal lage søtsaker. Hos oss er det blitt til sprø vafler, som serveres med ahornsirup, nøtter og sjokolade. Så da bør det være masse energi til dem som skal ut og banke på hos naboene.

Vel bekomme – og god halloween!