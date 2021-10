Servér sunnere pasta ...

… med mer fullkorn. Hvis du velger fullkornpasta framfor den vanlige hvite pastaen, så får du tre ganger så mye fiber. Dermed holder du deg mett lenger, og du styrker fordøyelsen. .

… med færre kalorier. Servér grønnsakspaghetti i stedet for vanlig pasta, så får du i deg et minimum av kalorier. Bruk for eksempel squash, gulrøtter, rødbeter og kinakål som du lager lange strimler av, enten med en spirelli eller et rivjern.