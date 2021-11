På travle dager er det kjapt og enkelt å ta med hurtigmat hjem, og det er også førstevalget for mange når det skal være noe godt. Dessverre er ikke de vanlige rettene så sunne. Du får masse salt og fett, og lite eller ikke noe grønt og fullkorn. Det snur vi opp ned på i ukas matplan.

Et godt tips når du kjøper hurtigmat, er å spise litt knaskegrønt til. Da får du masse mettende og sunne stoffer innabords, og du trenger kanskje ikke spise mer enn en halv pizza.

Et enda bedre - eller i hvert fall sunnere tips - er at du kan svinge deg rundt på kjøkkenet og lage kalorifattige, men like fine varianter av den klassiske hurtigmaten.

Bare sjekk denne ukas matplan. Her får du for eksempel kyllingpølser i fullkornbrød, og knasende fish ’n’ chips med nydelige sellerifritter. De klassiske frityrstekte vårrullene har vi byttet ut med ferske rispapirruller med store reker og sprø grønnsaker, og fredag er det superenkle minipizzaer på menyen. Du slipper helt unna deigfingrene, og de kan lages i en fei.

I helgen har vi også gjort det enkelt for deg å servere noe godt. Vi foreslår en nydelig blåbærcrumble. Den passer godt til både kaffen og desserten, og faktisk er den så sunn at du også fint kan servere den som frokost. Selv takk og vel bekomme.