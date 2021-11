Kål er supersunt og bra for helsa. Har du gode oppskrifter kommer du til å merke at kål også kan være helt topp å servere, og det smaker supergodt.

Grønnsakenes absolutte toppelev. Det kan man fint si om kål uten å overdrive, både når det gjelder vitaminer, fiber, vitaminer og bitterstoffer. I tillegg er kål - hold deg fast - både billig,fordøyelsesfremmende, blodsukkervennlig, miljøvennlig, mettende, kalorifattig og gunstige for de sunne tarmbaketeriene.

Kroppen kan derfor begynne å glede seg, for denne uka serverer vi kål hver eneste dag. Matplanen byr for eksempel på to nydelige kålsalater. Vi har også puttet kål i ukas varmretter, som i en god kylling i karri og en bestemor-inspirert rett med stuet hvitkål og sunne blomkålkaker.

I helgen kan du overraske familien med en nydelig kålkake. Neida, tulla. Derimot kan du glede deg til en herlig banakake med kakaokrem på toppen. Vel bekomme.!