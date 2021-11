“Vi skal ha meksikansk i kveld”. Den beskjedene gjør som regel lykke både hos store og små, og denne uka kan du bli populær hele fem ganger. Vi har nemlig hentet inspirasjon til ukas matplan i populære Latin-Amerika.

Hola, chicas! På med sombreroen, for det er sterke saker på menyen denne uka, når vi drar en tur til Mexico. Du kan kjenne hvordan varmen brer seg i kroppen allerede på mandag, når vi byr på krydret kylling i en nydelig salatbowl med bønner, mais og guacamole. Dagen etter blir like hot. Her serverer vi en enkel vegetarsuppe – full av hvitløk, jalapeno, chiliflak og spisskummen.

Onsdag kan du øve deg på spansken når du skal lage Huevos Rancheros – en klassisk meksikansk frokost med egg i en krydret bønnesaus. Retten er superenkel, og den både metter og varmer. Er dere ekstra sultne, øker du bare antall egg. Torsdag blir det enda mer klassisk med chili con carne og hjemmelagd chips av fullkorntortillaer.

Vi runder av uka i godt humør med avokado og grillet laks i myke tacos.

I helgen flyr vi hjem til Europa og får i gang julestemningen med den populære italienske julekaka, panforte, som er full av sunne ting. Vel bekomme.