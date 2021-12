Mange tar fri uka mellom jul og nyttår, og da har vi god tid til å hygge oss med barna. Vi vil gjerne bidra til familiehyggen, og har derfor funnet fram noen av våre mest barnevennlige oppskrifter. PS! De smaker også godt selv om du er voksen.

Nå når dere har godt tid, er det fint å lokke med barna på kjøkkenet. Mat smaker SÅ mye bedre når man har vært med på å lage den selv.

Mange barn er ikke så glad i sjømat, men fiskekaker er en hit hos de fleste – og mandagens variant kommer med brokkolifritter og hjemmelagd remoulade (man kan jo alltid servere ovnspoteter til ;-).

Dagen etter står det en barneklassiker på menuen; pitabrød med kylling og grønt. Sjekk gjerne med barna dine på forhånd, og hør hvilke grønnsaker de kunne tenke seg som fyll.

Onsdagens tomatsuppe varmer fra topp til tå, for eksempel etter en lang skitur. Er ikke perlebygg så populært, så bruk fullkornpastaskruer i suppa i stedet. Torsdag blir det trolig full jubel. Da står det minipizzaer på menyen. Det som er bra med at de er små, er at alle kan lage dem akkurat slik de vil. Og vips - så er det plutselig årets siste dag. Hvis du skal feire nyttårsaften hjemme, har du sikkert kontroll på menyen for lengst, så vi gir deg oppskriften på en herlig velkomstdrink i stedet – eplebobler med havtorn. Du kan lage den i to versjoner, med og uten alkohol, så den både passer til store og små – og til dem som skal kjøre hjem.

Nyttårsdag orker dere sikkert ikke så mye kjøkkenkunster, så vi foreslår pølser i en litt sunnere variant med kyllingpølser og syltet rødløk. Kjøp gjerne både fullkornpølsebrød og de syltede rødløken ferdige, så er det mat på et blunk.

Vel bekomme – og riktig godt nytt år!