Kan babyer være veganere?

I Danmark fraråder Sundhedsstyrelsen at barn under to år spiser vegansk, fordi risikoen for feilernæring er for stor ettersom de to første leveårene er kritiske for barnets fysiske og kognitive utvikling. Tilstrekkelige mengder av riktige vitaminer og mineraler spiller en sentral rolle.

I Norge er Helsedirektoratet mer liberale: På generelt grunnlag fraråder Helsedirektoratet strenge, ensidige dietter, som kan ha alvorlige følger for barns vekst og utvikling. Dette fordi for lavt inntak av energi og næringsstoffer som vitamin B12, jod og jern de første leveårene kan få alvorlige følger for barnets utvikling, med forsinket eller hemmet vekst og mental og motorisk utvikling. De presiserer imidlertid at de ikke fraråder et vegetarisk eller vegansk kosthold, men et for ensidig kosthold.