Det mest kalorifattige valget er å droppe brødkrutongene. Det er likevel synd, for de sprø, knasende krutongene bidrar med mye godt i salaten. Prøv ett av disse alternativene:

Velg grovbrød. Dropp hvitt brød, og bruk heller grovbrød eller rugbrød. Da får du mer fiber, mineraler og vitaminer.

Velg kikerter. Hvis du bruker du kikerter i stedet for brød som en slags krutonger, får du både mer mettende fiber og protein. Kikertkrutonger er også et godt valg for deg som ikke tåler gluten.