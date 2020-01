Hva kan man bruke skyr til?





En av grunnene til at skyr er så populært, er at det høye proteininnholdet sikrer en langvarig metthetsfølelse, noe som gjør skyr til et opplagt valg til frokost og mellommåltider. Men du kan faktisk bruke skyr til alle dagens måltider.

Her har vi for eksempel brukt skyr til å lage hjemmelagd is. Her finner du oppskriften.