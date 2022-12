Å komme seg gjennom en mørk og kald januar krever sitt. Vi hjelper deg godt i gang med en energiinnsprøytning i form av mat med masse sitrusfrukter, som bugner av vitaminer. Selv takk :-)

Ta med deg det store handlenettet på butikken, for nå skal det kjøpes sitrusfrukter i store mengder. Den kommende uka er de saftige fruktene nemlig på menyen hver eneste dag - om ikke annet så i form av safta. Kjøp rikelig, for fruktene er gode også som dessert eller et lite mellommåltid.

Mandag er det enkle små wraps som fylles med bl.a. reker, appelsin, tomat og avokado. Tirsdag byr på en vegetarisk spisskålsalat med litt lime og senere i uka skal du ha appelsinmarinert, ovnbakt laks og den flotteste kål- og sitrussalat – synet alene sender både humøret og energien et par hakk opp.

Vi avslutter uka med spicy kjøttboller med en herlig salat med rød grapefrukt. Og så er det helg allerede. Her fortsetter vi stilen med en saftig klementinkake med den nydeligste toppingen av gresk yoghurt, appelsinskiver, granateplekjerner og mynte - hvem sa at januar var kjedelig?

Vel bekomme!