Vi innrømmer det gjerne. At det ikke er hver dag vi har tid eller overskudd til å trylle fram verdens flotteste middager. Men vi har et godt tips, som på et blunk gjør enhver rett både flottere, mer fristende og smakfull. Tipset er toppinger, og i ukesmenyen får du seks gode eksempler, samt forslag til mange flere.

Det er faktisk bare fantasien som setter grenser for hva du kan bruke som topping. De fleste toppinger oppfyller imidlertid minst et av disse kriteriene; noe knasende, noe salt, noe fett eller noe med farge. Og det går fint an å bruke flere toppinger samtidig.

I denne ukesmenyen starter vi sterkt med en fristende eggehvitewrap med kylling, spisskål og pesto. Toppet med saltmandler og friske basilikumblader. Ikke et øye er tørt! Tirsdag er toppingen heller ikke så verst; valnøtter og sprø rugbrødkrutonger – en smart måte å få brukt de halvtørre brødrestene på.

ALLE pastaretter har fortjent litt parmesan på toppen, og onsdagens squashspaghetti er intet unntak. Den ledsages av nydelige kjøttboller i tomatsaus, med et godt dryss av friske krydderurter på toppen.

Dagen etter serverer vi sommerferiestemning i form av en flott, middelhavsinspirert salat med bl.a. varmrøykt laks, avokado, tomater og oliven. Toppingen er smuldret feta og kvernet pepper – enkelt og godt!

Fredag blir vi litt barnlige. Vi har nemlig linet opp med pølser – men med en ganske voksen topping i form av en rågod chilidressing og lynsyltede rødløk. Vi sier bare: Prøv!

Skal du ha gjester i helgen, så ønsk dem evt. velkommen med bruschetta med grillet avokado og vårløk. Er der toppinger på? Ja, så klart; ristede gresskarkjerner og krydderkarse.

Vel bekomme!