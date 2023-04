Hvis vi sier amerikansk mat, er nok ikke sunt det første du tenker på. Men hvis du reduserer litt på innholdet av kjøtt og fett og lager mindre porsjoner, kan maten fra "over there" være ganske sunn. Bare sjekk ukas matplan, der vi har kombinert american style med nordisk snusfornuft.

Vi starter med en klassisk club sandwich med kylling og karridressing – her i et fullkornbrød og uten bacon. Ja takk. Du kan eventuelt riste parmaskinke helt sprø i ovnen, og legge et par skiver i hvert brød, hvis du savner den litt røykte smaken.

Amerikanerne elsker å grille, og det gjør vi også. Tirsdag legger vi derfor biff på grillen. Våre biffer er imdlertid av fersk tunfisk og serveres med couscous, spinat og kokoskrem. Det meksikanske kjøkken er også populært i USA, så onsdag tar vi en svipptur over grensa mot sør, og spiser chili con carne med maiskolber til. Torsdag er det en amerikansk salat med en klassisk ranchdressing på menyen.

Burgeren er vanskelig å komme utenom, og hvorfor skulle vi det? Fredag får du en nydelig vegetarvariant, der biffen er lagd av sorte bønner. Lag den syltede rødløken dagen før eller kjøp ferdiglagd i butikken.

Vi starter helgen med ‘blueberrypancakes’. Mer amerikansk blir det ikke. Vel bekomme.