Det er nå de er aller best. Derfor velter vi oss i asparges denne uka. Nyt både de grønne og hvite aspargesene helt ferske, og gled deg over sunn kostfiber og få kalorier. Men skynd deg, for sesongen er kort.

Mandag skal det helst være litt enkelt, så her kan du trylle fram vår rågode pastarett med laks og asparges på kun 20 minutter. Selv takk! Dagen etter har vi helt asparges i en bowl sammen med quinoa, kylling, avokado og tomat, og den bør du unne deg.

Onsdag dropper vi kjøttet og legger de gode stengene i panna i en en nydelig frittata. Det høres flott ut, men er bare det italienske svaret på en omelett:-) Dagen etter serverer vi en god og enkel aspargessuppe. Du lager den på et kvarter, og hvis vi så skal si det selv, så er den så god at den også er perfekt hvis du får gjester.

Vi avslutter uken med en litt sunnere versjon av kjøttboller i karrisaus. Vi har redusert kjøttmengden noe og byttet ut ris med quinoa samt hvit og grønn asparges. Det gir mer mettende kostfiber og proteiner.

Skal du ha lunsjgjester i helgen, så skjem dem – eller deg selv – bort med et klassisk stjerneskudd med en stekt og en dampet fisk toppet med asparges, reker, stenbitrogn og dressing. Nydelig vår mat, sier vi bare.