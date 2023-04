Denne uka slår vi to fluer i et smekk. For det første serverer vi en rekke sommerlige hverdagsretter, som alle er lette å lage. Men samtidig er rettene også helt perfekte å ha med til en fellesbuffe.

Sommeren er høysesong for festlige anledninger der du skal ta med en rett til en fellesbuffee. Noen elsker det, andre er ikke fullt så begeistret for konseptet. Ukesmenyen hjelper deg uansett godt på vei med seks oppskrifter som vekker begeistring både ved middagsbordet og på buffeen.

Mandag blir det tunfiskmousse – her i myke eggewraps. Tunfiskmousse er perfekt til buffet, for eksempel med brønnkarse og godt brød. Dagen etter steker vi kyllinglår, og dem får du sammen med en sommerlig salsa av fersken, tomat, rødløk og basilikum.

Kjøttboller er alltid en hit, og onsdag serverer vi dem i en vegetarversjon sammen med den evig populære pastasalaten. Dagen etter lager vi pitabrød – med fyll av kylling og grønt. Tar du med båpitabrød til en buffe, så anrett gjerne brød, kylling, salat og dressing hver for seg, slik at folk kan fylle dem selv. Alltid en suksess.

Uka avsluttes med nok en lakserett. Denne gangen ovnsbakt og ledsaget av en nydelig potetsalat. Ingen buffe uten pølsehorn, så ukas helgeoppskrift er vår sunne variant med kyllingpølser og en deig av havregryn og hytteost. Prøv dem.