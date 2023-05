Mens vi venter på sommerferien, kan du bli med på en lite kulinarisk reise til en av våre favorittdestinasjoner: Spania. Gled deg til fisk, skalldyr og masse grønnsaker.

Vi håper sola stråler på mandag, for på en varm dag passer den kalde spanske suppa, gazpacho perfekt. Anrett topping i form av brødkrutonger og finhakket agurk, paprika og rødløk i små skåler ved siden av, og server et godt brød og spansk hvitløkmajones ved siden av.

Spanjolene er gode på fisk, så tirsdag er det ovnsbakt torsk med grillet squash og paprika. Onsdag serverer vi den spanske eggekaga, tortilla. Her i en versjon med rød paprika, løk og oliven. Du kan imidlertid fint lage den på en mer tradisjonell måte med løk og kokte poteter. Oppskriften beregner en tortilla per person. Er dere flere, er det lurt å steke i flere panner samtidig, slik at du kan servere middagen samtidig.

Albondigas – kjøttboller i tomatsauce – er en populær tapasrett. Her får du den som middag med squashspaghetti og parmesan til.

Og fredag er det klart for klassikeren over dem alle; paella. Den herlige risretten fås i utallige versjoner, og den er lett å justere etter egne smaksløker. Vår oppskrift er med fullkornris, store reker, blåskjell og masse grønt.

I helgen reiser vi hjem til nordlige breddegrader, med det blir ikke mindre sommerlig av den grunn. Jordbær og rabarbra er smaken av sommer, og her får du dem i skjønn forening ien nydelig trifli, som er så sunn at du kan spise den til frokost. Nam, sier vi bare. Og vel bekomme!