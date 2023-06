Sommertid er grilltid, og de fleste av oss eeelsker å lage mat under åpen himmel med familie og venner. Det er hyggelig, det smaker godt, men tar du av deg solbrillene på på sunnhetsbrillene, er det fort gjort å sette grillpølsa litt i halsen.

Du kan likevel ta et stort skritt i riktig retning ved å la deg inspirere av ukens matplan. Her har vi gått i stor bue rundt de tradisjonelle grilltilbudene med biff, koteletter og pølser – og unngår dermed mengder av rødt kjøtt.

I stedet har vi lagt tunfisk, grønnsaker, kylling og krepsehaler på grillen. Det er minst like fristende og mye sunnere! Til tirsdagens grillspyd foreslår vi at du serverer en stor salat som tilbehør, kanskje sammen med litt godt, grovt brød. Er det plass på grillen, kan du også servere grillet spisskål. Det er både godt og enkelt. Del kålen på langs i fire deler, og la stilken sitte. Pensle med olje, og grill i 2 minutter på hver side. Krydre med salt og pepper før du serverer. Se ev. oppskriften her.

God appetitt!

PS: Er du ikke den heldige eier av en grill, kan du også bruke en grillpanne eller en vanlig stekepanne til ukas nydelige retter.