“Skal vi bare ha salat? Det blir jeg jo ikke mett av!” Hørt det ved middagsbordet før? Da er svaret at det avhenger helt av ingrediensene. En god salat kan fint utgjøre middagen, og det passer ekstra godt på en sommerdag da de færreste orker et stort og tungt måltid.

Her i I FORM elsker vi salater, men for at de skal kunne funke som et hovedmåltid, krever de både proteiner, fiber og fett, i tillegg til alt det grønne.

Geniale proteinkilder til salat: Kylling, laks, tunfisk, reker, egg, tørkede bønner, linser, quinoa, bønner, erter, parmesan eller skyrdressing.

Supergode fiberbomber til salat: Kål, fullkornpasta, tørkede bønner, linser, rotfrukter, speltkjerner eller quinoa.

Sunne fettvalg til salaten: Avokado, feta, parmesan, laks, nøtter, frø, pesto eller oljeeddikdressing.

Når du komponerer en salat, er det lurt også å tenke forskjellige konsistenser og tilberedningsmetoder. Det gir noe ekstra hvis du supplerer rå salater med for eksempel ovnsbakte rotfrukter, stekt sopp eller ristede nøtter.

I ukas matplan får du eksempler på herlige, mettende salater, som en leskende sommersalat med kylling, perlespelt og masse vannmelon samt en japanskinspirert salat med reker, avokado, edamamebønner og wasabidressing.

Uka avsluttes med et godt tips til sommerens herligste salat. Nemlig en skikkelig god blomkålsalat med feldsalat, agurk, granateplekjerner, masse saftige jordbær og en topping av salte mandler.

Vel bekomme.