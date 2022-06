Fyll, rull - og spis. Wraps er en sikker hit. De er enkle å lage, gode å spise og du kan fylle dem med akkurat hva du vil enten det er rester fra dagen før eller vegetarfyll, kjøtt eller fisk. I ukas ukesmeny får du tre eksempler på det når vi serverer de populære rullene med parmaskinke og med grønt fyll i form av sopp, tomat og avokado.

Selve innpakningen kan du også variere etter familiens ønsker og humør. Har du det travelt, kan du jukse litt med ferdiglagde tortillaer. Velg gjerne fullkornvariantene, så får du litt fiber med på kjøpet. De både metter og stimulerer fordøyelsen.

Men tør du å prøve deg, så kan alle våre tre hjemmelagde wraps lages på 30 minutter, og her kan du velge mellem en deig med spinat, en vaffel eller en wrap av egg for deg som vil unngå for mange karbohydrater. Er du på slankekur eller bare elsker grønnsaker, kan du bytte ut tortillaen helt med et stort knasende, sprøtt kål- eller salatblad. Det sparer du mange kalorier på. .

I ukesmeny får du også en nydelig salat med reker og sitrusfrukter, som er virkelig godt på en varm sommerdag og du bare har lyst på noe lett. Savner du litt metthet, kan du tilføye en avokado og servere grovt brød til.

Men det er mer innpakning. Vi har nemlig også pakket inn helgens dessert. Her får du frisk og fristende frukt rullet inn i rispapir og servert med både frisk limedip og en spicy mangodip.

Kos deg!